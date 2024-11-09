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За 5 лет из саратовских вузов выпустилось более 9,3 тыс. ИТ-специалистов

Новости
За 5 лет из саратовских вузов выпустилось более 9,3 тыс. ИТ-специалистов


Подготовку специалистов с высшим образованием в сфере компьютерных наук и информационных технологий на территории области осуществляют 6 вузов и 26 техникумов и колледжей.

В 2023-2024 году по ИТ-специальностям в образовательных организациях области всего обучалось 8,7 тыс. человек. Причем около 70% студентов учились на бюджетной основе.

В 2024 году из вузов и колледжей области выпустилось более 2 тыс. дипломированных ИТ-специалистов. Всего за последние 5 лет - более 9,3 тыс. ИТ-специалистов.

«В рамках утвержденной программы по популяризации ИТ-специальностей в регионе проводятся мероприятия по поддержке и развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли среди школьников, студентов и молодых специалистов, такие как «Урок цифры», «Цифровой ликбез», «Цифровые кафедры» и др.

С 2022 года в рамках проекта «Код будущего» школьникам 8–11 классов и студентам колледжей предоставляется возможность бесплатно изучать современные языки программирования - Python, Java, C++, C# и др. За 2023-2024 год в регионе на курсах обучились более 4 тыс. человек. Подробную информацию можно получить на странице проекта на портале Госуслуги (gosuslugi.ru/futurecode)», - рассказал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.