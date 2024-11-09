Профессиональные спортивные клубы региона получили дополнительную поддержку

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На очередном заседании Саратовской областной Думы депутаты приняли ряд поправок в бюджет. Так по инициативе губернатора области Романа Викторовича Бусаргина 30 миллионов рублей будет направлено на поддержку спортивных команд, представляющих регион в ведущих спортивных лигах страны.Для сотен мальчишек спортивные команды являются ориентиром в занятии спортом, а попасть в профессиональные клубы региона - главная цель для начинающего спортсмена.Гандбольный клуб «СГАУ-Саратов» в сезоне 2024/25 выступает в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги, а в состав команды входят преимущественно воспитанники саратовской школы гандбола. Например, Анатолий Филиппов - один из ведущих игроков команды, входит также в состав сборной команды России, вместе с которой в эти дни выступает на международном товарищеском турнире в Белоруссии. Главный тренер «СГАУ-Саратов» Юрий Орлов возглавляет юнношескую сборную России, в состав которой входит ещё один саратовский воспитанник Максим Малышев.«В Саратове гандбол уважают и любят. Сегодня нашему клубу приходится бороться за лидерство среди 12 сильнейших команд страны. Поддержку наших болельщиков мы чувствуем как на домашних матчах, так и на выездных, куда также отправляются наши самые преданные болельщики. Региональные власти стараются улучшить условия для проведения тренировок и матчей. Скоро в Саратове появится свой гандбольный центр - определено место под его строительство в Заводском районе. Этот центр станет домашней ареной для клуба, а воспитанники спортивных школ смогут тренироваться на уровне профессиональной команды. Такой подход очень мотивирует работать на результат», - отметил Юрий Орлов.