В Самаре завершился всероссийский семинар фонда «Защитники Отечества»

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В мероприятии приняли участие и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.Анна Цивилева подчеркнула актуальность таких выездных очных встреч и заверила, что эта практика продолжится: «Наша команда постоянно растет, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать. Эта площадка позволила консолидировать наши возможности и обменяться опытом, транслировать наши лучшие практики».На семинаре подвели итоги работы фонда «Защитники Отечества» за полтора года: суммарно из всех филиалов поступило более 1 693 000 запросов на оказание помощи, из которых решены свыше 1 543 000. Направлений работы много – это и медицинская помощь, и социальная поддержка, и юридическое сопровождение.«Наша главная задача – ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование. Не менее важно вовлекать защитников в патриотическое воспитание, в увековечивание памяти погибших, чтобы мы помнили, чтили подвиги не только наших отцов, дедов, прадедов, но и современных героев. Для фонда первый год был периодом становления, дальше движение продолжится на совершенно новом уровне, с другим опытом и пониманием, куда двигаться и где требуется донастройка», – подчеркнула Анна Цивилева.Забота о защитниках Отечества и их семьях с самого начала СВО была определена Президентом России Владимиром Путиным как приоритетная для федеральных структур и региональных органов власти. Именно по решению Главы государства 3 апреля 2023 года был создан Государственный фонд «защитники Отечества».«За прошедшее время руководители и сотрудники филиалов проделали огромную работу. С момента открытия в филиалы регионов Приволжского федерального округа обратилось более 150 тысяч граждан, рассмотрено почти 300 тысяч запросов и практически все они решены. Обращения людей касались самых разных вопросов: социальной поддержки, выплат, юридической помощи, оформления удостоверений ветерана боевых действий. Решение этих вопросов в первую очередь легло на плечи фонда. И вы с этим достойно справились», – обратился полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров к участникам семинара.Он отметил, что благодаря активной позиции руководства страны, депутатов Государственной Думы и законодательных органов власти, губернаторов для решения проблем подопечных фонда было устранено большинство административных барьеров и пробелов в законодательстве, существенно улучшено межведомственное взаимодействие. В регионах ПФО организовано обучение (в том числе дистанционное) ветеранов боевых действий по наиболее востребованным вакансиям.Будучи наставником участников президентской программы «Время героев», полпред сообщил, что по итогам прошедших в сентябре выборов 60 участников СВО стали депутатами законодательных и представительных органов власти разных уровней, ветераны назначаются на должности в региональных органах власти и муниципалитетах.Отметим, накануне в Саратове работу регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», социальную поддержку и медицинское обеспечение обсудили на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которое провел вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.