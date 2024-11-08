Саратовские общественники поддержали решение о приостановке строительства высоток в "Авиаторе"

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Председатель общественного совета Заводского района Саратова Илья Чугунов: "Поддерживаю решение нашего Губернатора. Недопустимо строить дома без социальной инфраструктуры. В результате продолжения застройки «Авиатора» пострадают и те, кто здесь уже живёт, и будущие новосёлы. Хорошо, что в микрорайонах Заводского района есть активные общественники, люди, которые добиваются решения проблем.Микрорайон необходимо развивать, но не в интересах коммерческого застройщика, а в интересах людей. Необходимо понимать, что при вводе в эксплуатацию новых домов в разы увеличится нагрузка на инженерные коммуникации и транспортную инфраструктуру, а это в свою очередь, может обернуться коллапсом уже для всего города. Поэтому очень важно, что власти не допустили застройку микрорайона «Авиатор» без предварительной постройки социальной инфраструктуры и исключения проблем с дополнительной нагрузкой на коммуникации".Людмила Долина, активный житель микрорайона, член Общественного совета при главе администрации Заводского района:"Для микрорайона «Авиатор» решение о приостановке разрешения на строительство многоэтажек не просто хорошая новость. Кто живёт здесь, знает все накопившиеся проблемы, как ни странно нового микрорайона, где уже сейчас живут больше 7 тысяч человек. Рады, что нас услышали.Хорошо, что власть на стороне народа, хотелось бы, чтобы и застройщики руководствовались интересами города, а не личной выгодой."Председатель Общественной Палаты области Борис Шинчук:«Принято решение о приостановке разрешения на строительство жилых домов в микрорайоне «Авиатор». Считаю позицию региональной власти о недопустимости возведения коммерческого жилья без необходимой социальной инфраструктуры единственно верной. Людям нужно создавать комфортную среду для проживания, когда жизненно-важные объекты в шаговой доступности – поликлиники, школы, сады. Чтобы не приходилось добираться из одного конца мегаполиса в другой, проклиная по пути все на свете. Нужно дать людям жить комфортно. А если кто-то хочет строить без социальных объектов, это возможно, только не у нас, а на Марсе. Тогда станет актуальным и вечный вопрос: есть ли жизнь на Марсе… без больниц и детских садов.