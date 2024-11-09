Иностранные студенты приняли участие в проекте «Большое чтение в Саратовской области»

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В Областной универсальной научной библиотеке состоялась 29-ая осенняя сессия проекта «Большое чтение в Саратовской области» – «Два века с А.С. Пушкиным». Сессия была посвящена 225-летию со дня рождения великого русского писателя, поэта, драматурга, основоположника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина. В мероприятии приняли участие иностранные студенты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.Мероприятие началось с экскурсии «Сквозь века: А.С. Пушкин и его наследие, «Как вечно пушкинское слово», которая была организована отделом редких книг библиотеки. После чего студенты посмотрели иммерсивную постановку «Пушкин среди нас», которая прошла в выставочном зале библиотеки. В театрализованном действии по мотивам известных пушкинский произведений «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Маленькие трагедии» приняли участие актёры Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова Татьяна Родионова и Андрей Казаков, а также студенты третьего курса театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.Студенты также ознакомились с экспозицией выставки «Медный всадник» А.С. Пушкина. Два художественных прочтения: Юрий Купер и Михаил Федоров», которую в рамках мероприятия открыл гендиректор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Павел Кузьмин. В рамках открытия выставки состоялась презентация известного произведения А.С. Пушкина «Медный всадник» Центра книги Рудомино.Ярким событием мероприятия стала театрализация поэмы «Медный всадник» и ее современное прочтение.«Большое чтение Пушкина - это хороший для нас опыт! Мы смогли подробнее узнать о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Мы были впечатлены и приятно удивлены от воссозданных произведений поэта. Это мероприятие позволило нам погрузиться в атмосферу того времени, а также попрактиковать свои знания русского языка.» - поделился впечатлениями Сарыев Арслан из Туркменистана, студент 3 курса географического факультета СГУ.