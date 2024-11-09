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Определена территория под строительство гандбольного центра в Саратове

Новости / Спорт
Утверждены изменения в проект межевания территории под строительство гандбольного центра. Определены границы участка в пределах улицы Барнаульская, проспекта Энтузиастов и линии железной дороги в Заводском районе.



Напомним, строительство спортивного комплекса планируется в рамках инвестиционного проекта Федерации гандбола России. Его реализация обсуждалась на встрече губернатора Романа Бусаргина с генеральным директором Федерации Львом Ворониным. Центр будет включать в себя два спортивных зала, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, трибуны для 1100 болельщиков и все необходимое. Строительство начнется в следующем году.

Также было принято решение, что на смежном земельном участке будет построен дворец единоборств. Проектом межевания дополнительно предусмотрено образование одного земельного участка под строительство котельной для двух спортивных центров и земельных участков для создания территории общего пользования.

«Строительство двух новых спортивных объектов станет одним из важных шагов к развитию спорта в нашем регионе. В Заводском районе будет сформировано полноценное спортивное ядро, где можно будет проводить соревнования Всероссийского уровня», - подчеркнул Роман Бусаргин.