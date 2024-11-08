В Саратове завершились Всероссийские соревнования по подводному спорту

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С 5 по 7 ноября во Дворце водных видов спорта проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет, а также среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 8 регионов страны.В последний день соревнований саратовские спортсмены завоевали медали разного достоинства:Софья Парамонова - 1 место в дисциплине 400 м «плавание в классических ластах»Кира Пименова - 2 место в дисциплине 400 м «плавание в классических ластах»Егор Макаров - 3 место в дисциплине 100 м «подводное плавание»По итогам всех дней соревнований в копилке саратовских спортсменов 10 медалей.