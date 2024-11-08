В Саратове завершились Всероссийские соревнования по подводному спорту
С 5 по 7 ноября во Дворце водных видов спорта проходили Всероссийские соревнования по подводному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет, а также среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 8 регионов страны.
В последний день соревнований саратовские спортсмены завоевали медали разного достоинства:
Софья Парамонова - 1 место в дисциплине 400 м «плавание в классических ластах»
Кира Пименова - 2 место в дисциплине 400 м «плавание в классических ластах»
Егор Макаров - 3 место в дисциплине 100 м «подводное плавание»
По итогам всех дней соревнований в копилке саратовских спортсменов 10 медалей.