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С начала года жителям области предоставлено более 6,5 тысячи бесплатных юридических услуг

Новости
В Саратовской области продолжает свою работу система бесплатной юридической помощи. С начала 2024 года жителям области было оказано 6 484 юридические услуги.



Согласно статистике, чаще всего жители области обращаются за бесплатным юридическим сопровождением в различных жизненных, бытовых ситуациях.

Адвокаты также могут не только оказывать устные и письменные консультации, составлять правовые документы, но и при необходимости представлять интересы обратившихся в судах, в государственных и муниципальных органах в пределах случаев, предусмотренных законодательством.

Напомним, консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается, в том числе гражданам, призванным или поступившим на военную службу по контракту, тем, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач в связи со специальной военной операцией, а также членам их семей.

На сайте министерства труда и социальной защиты области можно ознакомиться с полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи (https://clck.ru/ek5mY), а также со списком адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона (https://clck.ru/34u4J9).

По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.