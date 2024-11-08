Итоги олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»

просмотров: 105

В Уфе состоялся заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность».В течение недели старшеклассники соревновались в умении владеть словом; демонстрировали эрудицию, знание русского языка, культуры и традиций России и Беларуси при написании сочинения по литературе и выполнении письменной комплексной работы по русскому языку и литературе.Помимо конкурсных мероприятий, участникам Олимпиады была предложена насыщенная культурно-образовательная программа. Для педагогов-сопровождающих были организованы курсы повышения квалификации «Развитие личностного потенциала педагога», методическая мастерская «Интенсивные методики преподавания русской классики в школе».Команду Саратовской области, впервые принимавшую участие в данной Олимпиаде, представляли обучающиеся 10–11 классов: Бобрышева Наталья, Гладырева Дарья, Есина Ника, Канагина Ксения, Килякова Софья, Попова Полина. Руководитель команды - Наталия Чуланова, учитель русского языка Лицея гуманитарных наук.По итогам соревнований, третье место в индивидуальном зачете по написанию сочинения по литературе и по выполнению комплексной работы по русскому языку и литературе заняла Есина Ника обучающаяся 10 А класса школы № 2 им. С.И. Подгайнова г. Калининска.