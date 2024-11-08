Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством

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Как рассказала заместитель руководителя регионального филиала Фонда Мария Рябихина, за год и пять месяцев работы за содействием в решении своих проблем в филиал обратилось свыше 8,5 тысячи человек. Социальные координаторы приняли в работу более 11,5 тысячи обращений. На данный момент более 80% из них уже решены, остальные обращения находятся в работе. Чаще всего граждане обращаются по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, медицинской помощи и социальной реабилитации. Для более эффективного решения возникающих вопросов филиал Фонда заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с основными министерствами и ведомствами, правозащитными и общественными организациями.«Благодаря совместной работе филиала Фонда с министерствами и ведомствами Саратовской области ни одно обращение не остается без внимания, поступающие вопросы оперативно отрабатываются», - подчеркнула Мария Рябихина.Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов доложил об организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции. На сегодняшнюю дату отдохнуло 1520 детей. Кроме того, более 130 членов семей воинов прошли реабилитацию в социально-оздоровительных центрах региона.«Губернатором Романом Бусаргиным перед всеми нами поставлена задача комплексной социальной адаптации бойцов, вернувшихся с передовой. Помимо реабилитации встает вопрос трудоустройства. Сегодня глава региона дал поручение открыть в региональных кадровых центрах отдельные окна для участников СВО и их близких. Эту задачу выполним в ближайшее время. Для каждого обратившегося будет выстроена индивидуальная маршрутизация по подбору подходящей работы или прохождению дополнительного профобучения», – подчеркнул Давыдов.Также министр напомнил, что на сегодняшний день по инициативе губернатора, который ежемесячно проводит личные приемы для участников СВО и их близких, в регионе действует более 30 мер социальной поддержки бойцов и членов их семей. В их числе бесплатный проезд для детей, бесплатное посещение детских садов, предоставление бесплатной юридической помощи и другие меры.Заместитель министра здравоохранения Асят Выкова проинформировала членов комиссии о диспансеризации ветеранов боевых действий. Обследование прошли 422 человека. Всего в медицинских организация пролечено 927 участников СВО, более 700 участников и членов их семей прошли лечение и реабилитацию в Саратовском областном клиническом госпитале ветеранов войн.«Сформирована трехэтапная система медицинской реабилитации для больных с поражением центральной нервной системы, костно-мышечной и периферической нервной системы, больных с соматическими заболеваниями», - рассказала замминистра.Подводя итоги совещания, Игорь Пивоваров подчеркнул, что каждое обращение участника специальной военной операции, близких погибших бойцов должно отрабатываться оперативно с участием всех заинтересованных структур.