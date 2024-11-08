Ветеран Великой Отечественной войны рассказал студентам о военном параде 7 ноября 1941 года

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В Саратове на базе кинотеатра «Победа» состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню воинской славы России – очередной годовщине проведения военного парада на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.В мероприятии приняли участие сотрудники Управления Росгвардии по Саратовской области, студенты вузов и сузов, в том числе иностранные, курсанты военных учебных заведений, ветераны дальней авиации.Перед началом мероприятия была развернута выставка моделей военной техники, предметов вооружения периода Великой Отечественной войны.Зрители посмотрели фильм «7 ноября – день проведения военного парада на Красной площади в 1941 году». 102-летний участник Великой Отечественной войны, военный летчик, полковник в отставке Евгений Ильич Федяев рассказал о мужестве и героизме фронтовиков, защищавших родную землю до последней капли крови, значении Парада 7 ноября 1941 года в освобождении Москвы от фашистских захватчиков.Окончилось мероприятие кадрами из художественного фильма «Битва за Москву».7 ноября - День воинской славы России. Именно в этот день в 1941 году на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В параде приняли участие около 28,5 тысячи бойцов и командиров, в том числе и моряки, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины. Многие из участников парада отправились с Красной площади сразу на фронт.