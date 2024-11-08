8 ноября 2024 ПЯТНИЦА
Новости
23:37 | 07 ноября
Ветеран разведки Николай Еремин встретился с молодёжью на премьере фильма «Невидимый щит Родины»
19:43 | 07 ноября
Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством
16:50 | 07 ноября
«Рифовцы» получат поддержку из регионального бюджета за победу на Паралимпийских играх
16:21 | 07 ноября
Саратовцы приняли участие в окружном Параде Памяти
15:59 | 07 ноября
В региональных кадровых центрах появятся отдельные окна для участников СВО и их близких
14:24 | 07 ноября
Саратовский чиновник отправился служить в зону СВО
12:02 | 07 ноября
Отмена платы за детский сад помогла многодетной семье направить ребенка на допобразование
09:08 | 07 ноября
Новая колонна гуманитарного груза отправилась в Саратовской район
20:35 | 06 ноября
Игорь Комаров вручил награду Героя России семье бойца СВО
19:39 | 06 ноября
Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством

Новости / Статьи
Работу регионального филиала Фонда «Защитники Отечества», социальную поддержку и медицинское обеспечение обсудили на заседании межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, которое провел вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров.

Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством


Как рассказала заместитель руководителя регионального филиала Фонда Мария Рябихина, за год и пять месяцев работы за содействием в решении своих проблем в филиал обратилось свыше 8,5 тысячи человек. Социальные координаторы приняли в работу более 11,5 тысячи обращений. На данный момент более 80% из них уже решены, остальные обращения находятся в работе. Чаще всего граждане обращаются по вопросам получения удостоверения ветерана боевых действий, денежных выплат, медицинской помощи и социальной реабилитации. Для более эффективного решения возникающих вопросов филиал Фонда заключил более 50 соглашений о сотрудничестве с основными министерствами и ведомствами, правозащитными и общественными организациями.

Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством

«Благодаря совместной работе филиала Фонда с министерствами и ведомствами Саратовской области ни одно обращение не остается без внимания, поступающие вопросы оперативно отрабатываются», - подчеркнула Мария Рябихина.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов доложил об организации отдыха и оздоровления детей участников специальной военной операции. На сегодняшнюю дату отдохнуло 1520 детей. Кроме того, более 130 членов семей воинов прошли реабилитацию в социально-оздоровительных центрах региона.

Участникам специальной военной операции помогают с диспансеризацией и трудоустройством

«Губернатором Романом Бусаргиным перед всеми нами поставлена задача комплексной социальной адаптации бойцов, вернувшихся с передовой. Помимо реабилитации встает вопрос трудоустройства. Сегодня глава региона дал поручение открыть в региональных кадровых центрах отдельные окна для участников СВО и их близких. Эту задачу выполним в ближайшее время. Для каждого обратившегося будет выстроена индивидуальная маршрутизация по подбору подходящей работы или прохождению дополнительного профобучения», – подчеркнул Давыдов.

Также министр напомнил, что на сегодняшний день по инициативе губернатора, который ежемесячно проводит личные приемы для участников СВО и их близких, в регионе действует более 30 мер социальной поддержки бойцов и членов их семей. В их числе бесплатный проезд для детей, бесплатное посещение детских садов, предоставление бесплатной юридической помощи и другие меры.

Заместитель министра здравоохранения Асят Выкова проинформировала членов комиссии о диспансеризации ветеранов боевых действий. Обследование прошли 422 человека. Всего в медицинских организация пролечено 927 участников СВО, более 700 участников и членов их семей прошли лечение и реабилитацию в Саратовском областном клиническом госпитале ветеранов войн.

«Сформирована трехэтапная система медицинской реабилитации для больных с поражением центральной нервной системы, костно-мышечной и периферической нервной системы, больных с соматическими заболеваниями», - рассказала замминистра.

Подводя итоги совещания, Игорь Пивоваров подчеркнул, что каждое обращение участника специальной военной операции,  близких погибших бойцов должно отрабатываться оперативно с участием всех заинтересованных структур.