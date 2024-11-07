«Рифовцы» получат поддержку из регионального бюджета за победу на Паралимпийских играх

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Вчера на заседании регионального парламента были приняты поправки в бюджет, в том числе касающиеся выделения денежных средств на выплаты спортсменам, завоевавшим призовые места на XVII летних Паралимпийских играх в Париже, и их тренерам.Напомним, заслуженный мастер спорта Денис Тарасов в этом году завоевал «серебро» на 50-метровке вольным стилем. Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Светлана Борисовская. Мастер спорта международного класса Маляк Алиева, которую тренирует заслуженный тренер России Николай Кирпичников, завоевала бронзовую медаль личного турнира.Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России в Саратовской области, заслуженный тренер России Светлана Борисовская отметила, что роль тренера в раскрытии способностей спортсмена безусловна: «Это человек, который дает своему воспитаннику необходимые инструменты, учит ими пользоваться, учит не сдаваться, поддерживает в трудные минуты или в моменты триумфа. Губернатор области Роман Викторович Бусаргин продолжает традиции – поддерживает спортсменов и тренеров, принесших региону паралимпийские победы. Будем стараться и дальше достойно представлять Саратовскую область и стремиться к самым высоким результатам».В копилке Маляк Алиевой, которая находится в паралимпийской сборной с 2018 года, множество наград самого высокого достоинства. «В этом году соревнования и подготовка к ним были достаточно напряженными. Третье место стало высоким достижением для меня. Ни с чем не сравнимо чувство, когда поднимаешься на пьедестал и понимаешь, что за твоей победой стоит так много людей. Мой тренер Николай Николаевич Кирпичников, сотрудники школы – без их поддержки я не смогла бы состояться как спортсмен и как личность. Безусловно, приятно получить финансовую поддержку от правительства Саратовской области. Это хороший вклад в развитие спортсмена», – рассказала Маляк Алиева.