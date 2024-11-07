Саратовцы приняли участие в окружном Параде Памяти

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7 ноября в Самаре состоялся Парад Памяти, посвященный 83-й годовщине Военного парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.Участие в торжественном марше приняли 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий. В этом году впервые прохождение парадных расчетов сопровождал Центральный военный оркестр Министерства обороны России.Основная тема Парада Памяти: «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России. Акцент сделан на человеческие судьбы, истории людей, семей, связанных с каждым муниципалитетом, образовательным учреждением, промышленным предприятием.Вместе с ветеранами в торжественном мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.В мероприятии участвовала делегация от Саратовской области– воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова». Юные саратовские маргеловцы – участники окружного Парада Памяти с 2014 года.Перед началом Парада состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».«Каждый шаг участников сегодняшнего парада откликается эхом в истории. Парад Памяти – это пример преемственности поколений преданных Родине патриотов. Наш долг – сохранить историю подвига. В параде приняли участие не только ветераны СВО, но и будущие защитники – кадеты, курсанты, суворовцы, нахимовцы. Многие из них – сыновья и внуки героев, которые шли здесь 83 года назад. Уверена, что спустя годы на эту площадь выйдут уже их потомки. И они будут гордиться подвигами сегодняшнего дня», – отметила Анна Цивилева.С приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель Игорь Комаров, он подчеркнул особенное значение этого события: «Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад по зову сердца внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО. Сегодняшний Парад Памяти – это связь с победителями в Великой Отечественной войне. Это также и одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. Парад демонстрирует решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети».Важным событием этого года стала выставка трофейного вооружения, военной и спецтехники иностранного производства, посвященная СВО. В числе экспонатов – танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.