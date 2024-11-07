В региональных кадровых центрах появятся отдельные окна для участников СВО и их близких

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Такую задачу поставил перед министерством труда и социальной защиты губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:"Вопросы адаптации и трудоустройства военнослужащих и их семей - приоритетная задача для органов власти. Этот процесс должен быть максимально удобным и понятным, доступным для всех, кому нужно помочь найти работу или пройти дополнительное профессиональное обучение. Обсуждали этот вопрос и с бойцами на личных приемах, которые провожу каждую первую субботу месяца.С начала года через службу занятости работу нашли 58 саратовских бойцов и членов их семей. Проговорили с профильным министром, что специалисты будут индивидуально сопровождать каждую заявку. Особое внимание - трудоустройству тех, кто прошел реабилитацию после ранений или получил инвалидность. Такая работа должна быть выстроена системно и повсеместно. Более того, обязательно будут рассматриваться вакансии в органах власти различного уровня".