Отмена платы за детский сад помогла многодетной семье направить ребенка на допобразование

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Одна из них – оплата детских садов многодетным семьям. Напомним, законопроект, который позволяет освободить полностью от платы за детский сад многодетные семьи, инициировал губернатор Роман Бусаргин год назад. Эта мера распространилась на 15 тысяч детей по всему региону.Многодетная мама воспитанника детского сада «Улыбка» Аткарского района Анна Рябушева:«Мы рады, что в регионе уделяется большое внимание социально значимым программам, особенно для многодетных семей. В этом году наш младший ребенок ходит с сад абсолютно бесплатно, поэтому сэкономленные средства можно направить на дополнительное образование, хобби и семейные развлечения. Здорово, что руководство региона продолжает поддерживать такие семьи, как наши».