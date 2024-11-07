Новая колонна гуманитарного груза отправилась в Саратовской район

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"Новая колонна с гуманитарным грузом отправилась в наш подшефный Сватовский муниципальный округ Луганской Народной республики. Муниципалитету мы помогаем почти полтора года. В эту партию включили мебель и спортивный инвентарь для местных школ, а также художественную и учебную литературу, наглядно-демонстрационные и дидактические материалы различного профиля.Помимо этого, по просьбе администрации Сватовского муниципального округа в составе груза есть строительные материалы и дизель-генератор. Выражаю благодарность нашим специалистам областной службы спасения и всем, кто принимал участие в формировании, отправке и сопровождении колонны",- сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.