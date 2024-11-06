Игорь Комаров вручил награду Героя России семье бойца СВО

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6 ноября 2024 года в Самаре Герой Российской Федерации Колпаков Андрей Валерьевич был посмертно награжден знаком особого отличия медалью «Золотая Звезда», которую передали супруге погибшего Ольге Колпаковой. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также на вручении присутствовали бывшие сослуживцы бойца.«В жизни каждого солдата и офицера может наступить момент, когда приходит время подвига. Ради семьи, ради Родины, боевых товарищей и мирных граждан. Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец – пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации», - обратился к семье Героя Игорь Комаров, вручая награду.«Спасибо всем тем ребятам, командованию, что доверяли нашему сыну. Я горжусь сыном», - сказал полковник Валерий Колпаков, отец Героя России.Всего в ПФО - около 300 Героев Российской Федерации (награжденные с 1992 года), а также более 2,5 тысяч Героев Советского Союза, 476 полных кавалеров ордена «Славы», 2 кавалера ордена «Святого Георгия».Напомним, среди саратовских военнослужащих последним награду Героя Российской Федерации получил Мирлан Джумагалиев.