Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

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Воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» в составе парадного расчёта Саратовской области прибыли в Самару для участия в Международном патриотическом проекте «Парад Памяти».Юные маргеловцы участвуют в этом ответственном и почётном мероприятии с 2014 года благодаря поддержке регионального отделения ВПП «Единая Россия».Сегодня прошла генеральная репетиция Парада на площади Куйбышева, а перед репетицией Парада саратовская делегация побывала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина -одном из старейших музеев Поволжья.Вчера, 5 ноября, в рамках культурной программы ребята посетили премьерный показ музыкально-поэтического спектакля «Сестры» в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова и Музей истории войск Приволжского военного округа (ныне Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа).