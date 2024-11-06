6 ноября 2024 СРЕДА
Новости
20:35 | 06 ноября
Игорь Комаров вручил награду Героя России семье бойца СВО
19:39 | 06 ноября
Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте
17:00 | 06 ноября
В регионе регулярно формируются колонны с гуманитарными грузами
15:00 | 06 ноября
Водителей и операторов дронов ждут в зоне спецоперации
12:30 | 06 ноября
Мигранты не смогут работать курьерами
12:00 | 06 ноября
Водителей и операторов дронов ждут в зоне спецоперации
11:00 | 06 ноября
На «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области
10:52 | 06 ноября
Наталья Речман: Тема СВО сегодня одна из самых важных
10:00 | 06 ноября
«Фестиваль героев» отправляется в р.п. Турки
09:00 | 06 ноября
25 медалей со Всероссийской спартакиады по спорту глухих привезли воспитанники школы «РиФ»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

Новости
Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

Воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» в составе парадного расчёта Саратовской области прибыли в Самару для участия в Международном патриотическом проекте «Парад Памяти».

Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

Юные маргеловцы участвуют в этом ответственном и почётном мероприятии с 2014 года благодаря поддержке регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

Сегодня прошла генеральная репетиция Парада на площади Куйбышева, а перед репетицией Парада саратовская делегация побывала в Самарском областном историко-краеведческом музее имени П.В. Алабина -одном из старейших музеев Поволжья.

Воспитанники казачьих классов приняли участие в международном проекте

Вчера, 5 ноября, в рамках культурной программы ребята посетили премьерный показ музыкально-поэтического спектакля «Сестры» в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова и Музей истории войск Приволжского военного округа (ныне Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского военного округа).