В регионе регулярно формируются колонны с гуманитарными грузами

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Руководитель областного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов поделился своим мнением о поддержке в регионе участников СВО:«Президент Владимир Путин сказал, что военнослужащие должны чувствовать, что страна их поддерживает и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках СВО. Считаю, что в Саратовской области оказывают всю посильную помощь нашим бойцам, жителям новых регионов и приграничных территорий. В июле 2022 года взяли официальное шефство над Сватовским районом. Соглашение об этом подписал Роман Бусаргин, будучи тогда ещё врио губернатора области. С тех пор в Луганскую Народную республику выезжали наши спасатели, медики, строители. Саратовской областью отправлено более 700 тонн гуманитарного груза. И это далеко не вся поддержка, которая в регионе существует по решениям губернатора. ППроводится сбор и доставка гуманитарных грузов для саратовских военнослужащих в зону проведения СВО. Губернатор отзывается на поступающие просьбы с фронта и прилагает максимум усилий, чтобы доставить все необходимое бойцам.Неоднократно военнослужащие частей, сформированных на территории региона и дислоцированных на территории области, выполняющие боевые задачи, выражали благодарность Роману Викторовичу за оказанную помощь. Отмечу, что больше всего гуманитарной помощи идет в 99-й полк. Люди, которых знаю, едины с губернатором в своем порыве помочь нашим ребятам», - считает руководитель ветеранской организации.По словам Сергея Климентьевича, саратовским бойцам грех жаловаться – в регионе участникам СВО уделяется повышенное внимание.Авезниязов отметил, что уже более 60 саратовцев отмечены Почетным знаком губернатора "За мужество и отвагу". К знаку также прилагается денежная премия в размере 100 тысяч рублей. В регионе награждают волонтеров, кто тратит свои личные средства на поддержку бойцов, не заглядывая в чужой карман и областной бюджет. Создан профильный комитет областной думы – по делам ветеранов, который возглавляет Герой России Александр Янклович, чей сын тоже участник СВО.«В регионе делается все, чтобы помочь нашим бойцам в выполнении главной задачи - защиты Родины!», - считает Сергей Авезниязов.