Водителей и операторов дронов ждут в зоне спецоперации

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Из пункта отбора для участия в специальной военной операции отправились более 40 человек. Об этом рассказал телеграм-канал «Время Саратовское Z».Как отмечает начальник пункта отбора на военную службу по контракту Михаил Кан, сейчас на СВО наиболее востребованы специальности механиков-водителей, водителей грузовых автомобилей, стрелков и операторов беспилотных летательных аппаратов.«Убывают они в полки резерва, где их подготовят, а после подготовки отправят в воинские части по распределению», - рассказал Михаил Кан.Среди контрактников много граждан, имеющих боевой опыт и принимавших участие в спецоперации в составе добровольческих подразделений. Военнослужащие убывают в полки резерва, где пройдут боевую подготовку и далее направятся в воинские части по распределению, в зависимости от специальностей.Среди подписавших контракт - Руслан, который в 2022 году уже участвовал в СВО.«Я из деревни Большая Сакма. Служил в армии 5 лет. По специальности я сапер, но на «гражданке» занимаюсь фермерством. Я на позитиве, я не переживаю. Я там был уже в начале 2022 года, полгода отслужил, а по окончании контракта уволился. Почему я решил пойти? Потому что нужно Родину защищать», - сказал боец.Напомним, чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу: Саратов, ул.Буровая, 36 или по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или в военкомат по месту жительства.