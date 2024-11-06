Мигранты не смогут работать курьерами

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Такое решение поддерживает Лариса Санкова, доктор экономических наук, профессор, Социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А.:«Рынок труда должен работать на российских граждан. Массовое использование дешевой рабочей силы никогда не приведет к росту занятости и доходов жителей. И любой государственный деятель должен иметь именно такой приоритет. В этой связи наш Губернатор Роман Викторович Бусаргин поступает правильно. Сколько иностранных граждан находятся фактически в серой зоне, без необходимых документов, нарушая все действующие нормы законодательства? К примеру, статистика полиции за этот год почти 7 тысяч человек. Это также немаленькие цифры для Саратовской области. Поэтому решение поддерживаю и дальше уже правоохранительные и контрольные органы должны следить за его исполнением».