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Мигранты не смогут работать курьерами

Новости
Губернатором области Романом Бусаргиным принято решение о продлении запрета на привлечение трудящихся на основании патента иностранцев. Так, мигранты кроме сфер – перевозка пассажиров, общественное питание и продажа продуктов, не смогут работать курьерами. Запрет будет действовать с 1 января до конца 2025 года.

Такое решение поддерживает Лариса Санкова, доктор экономических наук, профессор, Социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А.:

«Рынок труда должен работать на российских граждан. Массовое использование дешевой рабочей силы никогда не приведет к росту занятости и доходов жителей. И любой государственный деятель должен иметь именно такой приоритет. В этой связи наш Губернатор Роман Викторович Бусаргин поступает правильно. Сколько иностранных граждан находятся фактически в серой зоне, без необходимых документов, нарушая все действующие нормы законодательства? К примеру, статистика полиции за этот год почти 7 тысяч человек. Это также немаленькие цифры для Саратовской области. Поэтому решение поддерживаю и дальше уже правоохранительные и контрольные органы должны следить за его исполнением».