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Наталья Речман: Тема СВО сегодня одна из самых важных

Новости
Наталья Речман: Тема СВО сегодня одна из самых важных

«Тема специальной военной операции сегодня одна из самых важных в повестке дня. И это касается не только успехов наших бойцов на линии боевого соприкосновения. Немаловажной остается поддержка семей военнослужащих», – написала Наталья Речман, заведующая музеем СВО и член общественной палаты Саратовской области на своей странице ВКонтакте.

В Саратовской области на сегодняшний день разработано свыше 30 различных льгот для участников СВО и их близких, список регулярно пополняется и расширяется. «Происходит это в том числе и благодаря самим родственникам солдат и офицеров, военнослужащим. Именно с ними общается губернатор Роман Бусаргин и результатом этого общения становятся меры поддержки. О том, работают ли они и насколько эффективно, глава региона также старается узнать лично: во время приёмов, посещая семьи бойцов в районах. Визит в семью мобилизованного стал обязательным пунктом в каждой поездке в муниципалитет. Потом формат общения расширили. И теперь, помимо встреч с жителями, Роман Бусаргин общается с близкими бойцов отдельно», – отметила Речман.

По ее словам, здесь важно действовать на результат, о чем губернатор говорит регулярно. «Во время каждой такой беседы обсуждаются любые вопросы – от бытовых и повседневных, до помощи с отправкой гуманитарных грузов. Обратная связь здесь обязательна. По итогам общения составляется список поручений, их исполнение контролируется. Этим никто не бравирует, но о результативности работы по части помощи участникам СВО и их семьям, знают те, кому эту помощь оказывают. Колонны с самыми необходимыми для бойцов вещами и оборудованием, ремонт в квартирах и домах жен и матерей мобилизованных, помощь с реабилитацией, лечением и восстановлением после травм, решение юридических вопросов – это гораздо важнее, чем красивые отчеты «наверх», – подчеркнула общественница.