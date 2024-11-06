Водителей и операторов дронов ждут в зоне спецоперации

Новости

Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников» Подробнее

Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать Подробнее

Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник» Подробнее

Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера Подробнее

В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы" Подробнее

В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!" Подробнее

Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей Подробнее

Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки Подробнее