Водителей и операторов дронов ждут в зоне спецоперации
Из пункта отбора для участия в специальной военной операции отправились более 40 человек.
Как отмечает начальник пункта отбора на военную службу по контракту Михаил Кан, сейчас на СВО наиболее востребованы специальности механиков-водителей, водителей грузовых автомобилей, стрелков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Среди контрактников много граждан уже имеющих боевой опыт и принимавших участие в спецоперации в составе добровольческих подразделений. Военнослужащие убывают в полки резерва, где пройдут боевую подготовку и далее направятся в воинские части по распределению, в зависимости от специальностей.
Среди подписавших контракт - Руслан. В 2022 году он уже участвовал в СВО. После завершения срока службы "на гражданке" занимался сельским хозяйством. Сейчас снова решил подписать контракт с Министерством обороны РФ.
"Нужно идти защищать Родину", - отметил военнослужащий.
Напомним, чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу: Саратов, ул.Буровая, 36 или по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или в военкомат по месту жительства.
Подать заявку можно и через единый портал государственных услуг.
Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117.
Как отмечает начальник пункта отбора на военную службу по контракту Михаил Кан, сейчас на СВО наиболее востребованы специальности механиков-водителей, водителей грузовых автомобилей, стрелков и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Среди контрактников много граждан уже имеющих боевой опыт и принимавших участие в спецоперации в составе добровольческих подразделений. Военнослужащие убывают в полки резерва, где пройдут боевую подготовку и далее направятся в воинские части по распределению, в зависимости от специальностей.
Среди подписавших контракт - Руслан. В 2022 году он уже участвовал в СВО. После завершения срока службы "на гражданке" занимался сельским хозяйством. Сейчас снова решил подписать контракт с Министерством обороны РФ.
"Нужно идти защищать Родину", - отметил военнослужащий.
Напомним, чтобы поступить на военную службу по контракту, нужно обратиться в пункт отбора по адресу: Саратов, ул.Буровая, 36 или по телефону: 8 (8452) 38-19-20 или в военкомат по месту жительства.
Подать заявку можно и через единый портал государственных услуг.
Подробности на сайте службапоконтракту.рф и по телефону 117.