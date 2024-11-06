На «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области

просмотров: 162

Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства, прошла в учреждениях культуры Саратовской области 3 и 4 ноября. Только в государственных музеях, театрах, библиотеках и филармонии прошло более 50 мероприятий.В музее Федина прошли увлекательные экскурсии, квесты, мастер-классы и лекции для детей и взрослым.В областной специальной библиотеке для слепых мероприятия «Ночи искусств» были посвящены Году семьи и юбилею Альфреда Шнитке. Гостям представлен многоформатный альбом «Альфред Шнитке: музыка без границ», а также отрывки из кинофильмов с музыкальными произведениями нашего земляка. Кроме того, здесь проходили экскурсии по иммерсивной тактильной выставке «Живая память: истории народного подвига».В областной универсальной научной библиотеке впервые в акции приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в саратовских вузах. Большой интерес у гостей вызвал воссозданный «рабочий стол» Пушкина, на котором можно увидеть иллюстрации рисунков поэта, книги, которыми он мог пользоваться, а также прижизненные издания поэта.В Саратовском академическом театре драмы «Ночь искусств» была посвящена театральной истории. В преддверии празднования 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Валентины Ермаковой в музее театра развернулась выставка, посвященная ее жизни и творчеству. Рядом была представлена экспозиция, героем которой стал народный артист России Яков Янин. В фойе театра зрители могли увидеть несколько видеосюжетов, рассказывающих о ярких моментах истории театра. А также познакомиться с выставкой живописи “Оттенки лета”, на которой представлены работы художников из Саратова и Саратовской области.Более 10 разноплановых мероприятий прошли в Радищевском музее: выставки живописи, графики, предметов декоративно-прикладного искусства русских и западноевропейских мастеров их собрания Радищевского музея, лекции, экскурсии, мастер-классы.Саратовская областная филармония имени А. Шнитке представила жителям и гостям города программу коллектива «Филармонические концертные исполнители» «Старая пластинка».В муниципальных учреждениях культуры прошли мастер-классы, лекции и экскурсии. Всего на «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области.