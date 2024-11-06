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На «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области

Новости
На «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области


Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства, прошла в учреждениях культуры Саратовской области 3 и 4 ноября. Только в государственных музеях, театрах, библиотеках и филармонии прошло более 50 мероприятий.

В музее Федина прошли увлекательные экскурсии, квесты, мастер-классы и лекции для детей и взрослым.

В областной специальной библиотеке для слепых мероприятия «Ночи искусств» были посвящены Году семьи и юбилею Альфреда Шнитке. Гостям представлен многоформатный альбом «Альфред Шнитке: музыка без границ», а также отрывки из кинофильмов с музыкальными произведениями нашего земляка. Кроме того, здесь проходили экскурсии по иммерсивной тактильной выставке «Живая память: истории народного подвига».

В областной универсальной научной библиотеке впервые в акции приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в саратовских вузах. Большой интерес у гостей вызвал воссозданный «рабочий стол» Пушкина, на котором можно увидеть иллюстрации рисунков поэта, книги, которыми он мог пользоваться, а также прижизненные издания поэта.

В Саратовском академическом театре драмы «Ночь искусств» была посвящена театральной истории. В преддверии празднования 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Валентины Ермаковой в музее театра развернулась выставка, посвященная ее жизни и творчеству. Рядом была представлена экспозиция, героем которой стал народный артист России Яков Янин. В фойе театра зрители могли увидеть несколько видеосюжетов, рассказывающих о ярких моментах истории театра. А также познакомиться с выставкой живописи “Оттенки лета”, на которой представлены работы художников из Саратова и Саратовской области.

На «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области

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В муниципальных учреждениях культуры прошли мастер-классы, лекции и экскурсии. Всего на «Ночи искусств 2024» побывали свыше 15 тысяч жителей Саратовской области.