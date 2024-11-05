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18:50 | 05 ноября
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах
16:30 | 05 ноября
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15:00 | 05 ноября
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Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах

Новости
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах

Степанов Александр Алексеевич - председатель общественного совета министерства инвестиционной политики области, заслуженный экономист РФ:
- Решение губернатора Бусаргина о запрете мигрантам из ряда стран трудиться в некоторых отраслях считаю оправданным и справедливым. Он в первую очередь заботится об интересах жителей, реагирует на их запросы. Так и должен поступать ответственный глава региона – ориентироваться на нужды граждан. Другого способа реагирования нет. Тем более, зная стиль управления главы региона, полагаю, что подход был комплексный, при этом учитывалась и общая криминогенная ситуация, и потребность в рабочей силе и прогноз уровня оплаты труда в этой сфере, чтобы эти меры не сказались негативно на общей экономической ситуации. Главное сейчас безопасность, тем более это скажется и на теневой занятости среди иностранцев, она должна сократиться.