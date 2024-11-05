Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке

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На условиях софинансирования в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" бизнесу оказывается содействие по выходу на крупные маркетплейсы.В пакет услуг включены мероприятия по подготовке всех необходимых документов для сотрудничества предпринимателя или самозанятого с маркетплейсом, а также регистрация личного кабинета, загрузка бренда, сопровождение до первой поставки товара на склады маркетплейса.Подать заявку на услугу нужно на платформе МСП.РФ в разделе «Размещение (или актуализация) информации о продукции (услугах) на маркетплейсе или создание бизнес страницы в социальной сети». А также оставить заявку по ссылке: https://goo.su/S0hth5U.