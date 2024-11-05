Победители «Театрального Приволжья» получат возможность поехать в путешествие и поставить новый спектакль

просмотров: 93

До 15 ноября 2024 года продолжается прием заявок на участие в VI сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье» на сайте театральноеприволжье.рф (кнопка «Подать заявку»)..В этом году региональный отбор состоится в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий) и очный (показы лучших спектаклей). Оценивать спектакли любительских детских и молодежных театров будет экспертное жюри.«Театральное Приволжье» проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.В финал проекта выйдут 28 спектаклей – по одному от молодежных и детских театральных коллективов 14 регионов округа. Все театральные постановки, вышедшие в финал, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф (вкладка «Финалисты») и появятся в доступе для свободного просмотра.- В этом году сохранились традиционные номинации: «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшее музыкальное оформление», «Лучшее художественное оформление», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Имена лауреатов Фестиваля будут объявлены 27 марта следующего года в Ижевске, во Всемирный день театра. Церемония закрытия Фестиваля, а также постановки коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете.Победители Фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля. Кроме того, лауреаты Фестиваля, ставшие победителями в коллективных и индивидуальных номинациях, получают возможность участия в программе туристических поездок от АНО «Больше, чем путешествие».