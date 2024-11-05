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Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет

Новости
Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет


Уровень средней заработной платы на предприятиях промышленности Саратовской области в 2024 году вырос практически вдвое по сравнению с уровнем 2019 года.

По итогам 8 месяцев текущего года средняя зарплата на предприятиях составила 71,1 тыс. рублей. В годовом сравнении она увеличилась на 17%, а относительно аналогичного периода 2019 года – в 2 раза.

Сопоставимая динамика в обрабатывающих производствах. За 8 месяцев 2024 года зарплата выросла на 18,1%, а в сравнении с 2019 годом – в 2,2 раза. Численность работающих в секторе также продолжает расти: с начала года занятых стало на 2,6% больше.

«Промышленный сектор Саратовской области остается драйвером занятости и вносит существенный вклад в благосостояние жителей и всего региона. Сегодня компании находят возможность предлагать работникам существенно больше, чем несколько лет назад, чтобы закрыть свои потребности в рабочей силе и предотвратить отток кадров», - отметил заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

В структуре обрабатывающей промышленности самая высокая средняя зарплата сложилась в химпроме: в этом году показатель впервые перешагнул планку в 100 тысяч рублей и остается в восходящем тренде. Также в региональном топе по уровню зарплат металлургия, производство машин, оборудования, электроники и стройматериалов.