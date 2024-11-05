Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников

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Работодатели Саратовской области продолжают получать федеральную государственную поддержку за трудоустройство работников отдельных категорий, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет и ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции. С начала года по данной программе трудоустроено 490 работников.С этого года в программу также добавилась новая категория – люди с инвалидностью.«На сегодняшний день гражданам с инвалидностью в регионе доступны вакансии, имеющиеся в службе занятости населения, в зависимости от их состояния здоровья, профессиональных навыков и имеющегося опыта работы. Специалисты кадровых центров «Работа России» не только помогают соискателям с инвалидностью в поиске подходящей работы, но и проводят информационную работу с работодателями о правилах квотирования рабочих мест для инвалидов», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.За каждого трудоустроенного работника работодатель получает выплату, равную минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от категории.По вопросам участия в программе работодатели и соискатели могут обращаться в территориальные центры занятости населения Саратовской области.