5 ноября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:54 | 05 ноября
Дмитрий Лыгин: Перечень региональных мер соцподдержки бойцов СВО и членов их семей постоянно расширяется
18:50 | 05 ноября
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах
16:30 | 05 ноября
Победители «Театрального Приволжья» получат возможность поехать в путешествие и поставить новый спектакль
15:00 | 05 ноября
Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу
14:00 | 05 ноября
Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет
13:35 | 05 ноября
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
13:09 | 05 ноября
Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников
12:30 | 05 ноября
В 2025 году в колледжах и техникумах региона вырастет количество бюджетных мест
12:00 | 05 ноября
В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
11:19 | 05 ноября
В День воинской славы в кинотеатре «Победа» представят выставку моделей военной техники и фильм
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников

Новости
Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников


Работодатели Саратовской области продолжают получать федеральную государственную поддержку за трудоустройство работников отдельных категорий, в том числе молодых людей в возрасте до 30 лет и ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции. С начала года по данной программе трудоустроено 490 работников.

С этого года в программу также добавилась новая категория – люди с инвалидностью.

«На сегодняшний день гражданам с инвалидностью в регионе доступны вакансии, имеющиеся в службе занятости населения, в зависимости от их состояния здоровья, профессиональных навыков и имеющегося опыта работы. Специалисты кадровых центров «Работа России» не только помогают соискателям с инвалидностью в поиске подходящей работы, но и проводят информационную работу с работодателями о правилах квотирования рабочих мест для инвалидов», – прокомментировала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

За каждого трудоустроенного работника работодатель получает выплату, равную минимальному размеру оплаты труда, увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, на срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от категории.

По вопросам участия в программе работодатели и соискатели могут обращаться в территориальные центры занятости населения Саратовской области.