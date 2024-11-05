В День воинской славы в кинотеатре «Победа» представят выставку моделей военной техники и фильм
7 ноября в 15.00 в кинотеатре «Победа» (г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д.1) запланировано проведение патриотического мероприятия, посвященного Дню проведения военного парада в 1941 году на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
В мероприятии примут участие студенты, курсанты Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Саратовского высшего артиллерийского командного училища, ветераны.
В рамках мероприятия запланирована выставка моделей военной техники, музейных экспонатов, а также просмотр фильма.