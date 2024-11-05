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Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу

Новости
Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу


70 российских педагогов из 33 регионов России продолжат борьбу за возможность отправиться в арктическую экспедицию Росатома «Ледокол знаний» к Северному полюсу. Полуфиналисткой из Саратовской области стала Валентина Владимировна Титова, педагог начальных классов средней общеобразовательной школы № 66 им. Н.И. Вавилова.

Полуфиналисты «Атомного урока» определились по итогам прохождения первых двух этапов конкурса. Для участия педагогам необходимо было провести профориентационное занятие, посвященное возможностям и перспективам атомной отрасли, после чего ученикам конкурсанта предстояло проверить свои знания в викторинах по одному из 7 направлений: начальные и средние классы, энергетика, медицина, экология, квантовый мир и технологии будущего. По десять педагогов, возглавивших рейтинг в каждом из семи тематических треков, продолжат участие в полуфинале конкурса.

«Командой проекта проведена огромная методическая работа, в помощь педагогам для проведения «Атомного урока» разработаны все необходимые материалы – сценарии уроков, презентации, иллюстрирующие видеоролики и многое другое. Вместе с тем, мы всегда открыты для новых интересных идей и авторских педагогических методик. Именно это и станет творческим заданием полуфинала: конкурсантам необходимо будет в формате короткого видеоролика представить свою собственную педагогическую находку», - отметил заместитель директора Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Константин Рудер.

Победитель конкурса сможет принять участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в 2025 году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Все финалисты «Атомного урока» станут амбассадорами проекта и в дальнейшем с просветительскими миссиями смогут посетить флагманские объекты Росатома в России и за рубежом.