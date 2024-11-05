В 2025 году в колледжах и техникумах региона вырастет количество бюджетных мест

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В Правительстве области под руководством заместителя Председателя Правительства – министра образования области Михаила Орлова состоялось заседание координационного совета подготовке квалифицированных кадров.На основе прогноза выпускников школ, кадровой потребности предприятий принято решение увеличить в 2025/2026 учебном году объемы подготовки квалифицированных кадров для экономики региона в 40 профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования области.«Со следующего учебного года контрольные цифры приема составят 9183 места. Это больше текущего года на 230 мест. Увеличение бюджетных мест определено по 8 укрупненным группам специальностей в области строительства, информатики, электроники, химическим технологиям, транспорта, аэронавигации, технологии легкой промышленности и сельского хозяйства», - рассказал Михаил Орлов.В координационный совет включены представители всех министерств и ведомств, заинтересованных в обеспечении региона квалифицированными кадрами. Решение об увеличении бюджетных мест принято с учетом перечня наиболее востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий в Саратовской области, требующих среднего профессионального образования.В целях развития области регион также продолжает свое активное участие в федеральном проекте «Профессионалитет», основной задачей которого является подготовка кадров колледжем совместно с ведущими предприятиями региона с дальнейшим гарантированным трудоустройством. Напомним, сегодня в регионе действует уже 4 таких кластера по отраслям «Машиностроение», «Сельское хозяйство», «Педагогика», «Средства массовой информации и коммуникации». В 2025 году будут созданы еще 4 образовательно-производственных кластера по направлениям робототехники, химической промышленности, энергетики и строительства.