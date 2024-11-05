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В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

Новости / Общество
В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ


Специалистами регионального центра оценки качества образования создано приложение в мессенджере «Телеграм», предназначенное для подготовки к государственным экзаменам в формате тестирования. Пользователи могут пройти различные тесты, отвечая на вопросы по выбранной теме или предмету, а также школьники смогут отслеживать свой прогресс, сравнивать свои результаты с другими учениками в общем рейтинге по региону.

- Все задания из открытого банка заданий ФИПИ, что позволит школьникам готовиться по заданиям, максимально приближенным к тем, которые будут на экзаменах.

С сегодняшнего дня можно начать подготовку по русскому языку и математике. Позже планируется расширить перечень заданий, а также будут добавлены предметы естественно-научного цикла: физика, химия, биология и информатику.

Теперь выпускники смогут готовиться к экзаменам, используя свой телефон или компьютер в любое время и в любом месте.

Приложение доступно по ссылке.