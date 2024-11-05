Глава Рособрнадзора проведет встречу с родителями

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В ходе встречи Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения ЕГЭ и ОГЭ, итогового сочинения и итогового собеседования по русскому языку, всероссийских проверочных работ (ВПР), исследований качества образования, количества контрольных работ в школах, снижения документационной нагрузки на педагогов, других актуальных тем.Вопросы Анзору Музаеву можно задать заранее на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ruВопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи. Трансляция встречи в прямом эфире будет вестись в сообществах Рособрнадзора «ВКонтакте» и на Rutube.