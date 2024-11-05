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В Саратове в День народного единства прошел Фестиваль национальных культур

Новости
В Саратове в День народного единства прошел Фестиваль национальных культур


Центральным мероприятием Дня народного единства в Саратове стал Фестиваль национальных культур.

Мероприятие прошло на площади имени Сергея Рахманинова с участием представителей органов власти, депутатского корпуса, общественных организаций, жителей и гостей города. Площадку фестиваля посетил Губернатор области Роман Бусаргин.

В Саратове в День народного единства прошел Фестиваль национальных культур

Со сцены Фестиваля звучали современные патриотические композиции, посвященные защитникам Отечества, наполненные идеей народной сплоченности нашей многонациональной страны.

Коллективы национально-культурных организаций, учреждений культуры и образования исполнили вокальные номера на языках народов России, проживающих на территории области, а также хореографические композиции. Яркими и запоминающимися были выступления танцоров, исполнивших кавказские танцы, и игра на армянских барабанах. Казаки продемонстрировали искусство фланкировки шашкой.

В Саратове в День народного единства прошел Фестиваль национальных культур
Праздничный концерт транслировался в прямом эфире на страницах «Саратовская область» в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/saratovoblgov), «Одноклассники» (https://ok.ru/group/55790463025328), а также на странице интернет-телеканала «Победа» (https://vk.com/pobeditel64).