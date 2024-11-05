5 ноября 2024 ВТОРНИК
Новости
18:54 | 05 ноября
Дмитрий Лыгин: Перечень региональных мер соцподдержки бойцов СВО и членов их семей постоянно расширяется
18:50 | 05 ноября
Заслуженный экономист России поддержал решение губернатора о мигрантах
16:30 | 05 ноября
Победители «Театрального Приволжья» получат возможность поехать в путешествие и поставить новый спектакль
15:00 | 05 ноября
Саратовский педагог поборется за возможность отправиться в арктическую экспедицию к Северному полюсу
14:00 | 05 ноября
Средняя зарплата в промышленности Саратовской области выросла вдвое за 5 лет
13:35 | 05 ноября
Предприниматели выйдут на маркетплейсы благодаря господдержке
13:09 | 05 ноября
Саратовских работодателей поддерживают субсидиями за найм работников
12:30 | 05 ноября
В 2025 году в колледжах и техникумах региона вырастет количество бюджетных мест
12:00 | 05 ноября
В регионе появилось новое приложение для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
11:19 | 05 ноября
В День воинской славы в кинотеатре «Победа» представят выставку моделей военной техники и фильм
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Новости
В Саратове прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери


4 ноября в Саратове прошел традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Это одно из самых масштабных религиозных событий региона, объединяющее тысячи верующих.

В Саратове прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

Перед началом крестного хода митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей совершили Божественную литургию в Казанском храме Саратова. По окончании – возле Свято-Троицкого кафедрального собора был совершен праздничный молебен. Верующими были вознесены молитвы о свободе и независимости Отечества, сохранении единства, мира и согласия.

В Саратове прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

В мероприятиях принял участие Губернатор области Роман Бусаргин.

Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Сегодня ее списки можно увидеть во многих православных храмах страны. Икону считают одной из главных святынь России. Именно перед ней молились ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году перед освобождением Москвы от польско-литовских интервентов, русское войско Петра I в 1709 году перед Полтавской битвой, определившей ход Северной войны, а также солдаты армии Кутузова накануне Бородинского сражения в 1812 году. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.