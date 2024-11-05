В Саратове прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божией Матери

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4 ноября в Саратове прошел традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Это одно из самых масштабных религиозных событий региона, объединяющее тысячи верующих.Перед началом крестного хода митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Шахтинский и Миллеровский Симон, епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей совершили Божественную литургию в Казанском храме Саратова. По окончании – возле Свято-Троицкого кафедрального собора был совершен праздничный молебен. Верующими были вознесены молитвы о свободе и независимости Отечества, сохранении единства, мира и согласия.В мероприятиях принял участие Губернатор области Роман Бусаргин.Православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Сегодня ее списки можно увидеть во многих православных храмах страны. Икону считают одной из главных святынь России. Именно перед ней молились ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году перед освобождением Москвы от польско-литовских интервентов, русское войско Петра I в 1709 году перед Полтавской битвой, определившей ход Северной войны, а также солдаты армии Кутузова накануне Бородинского сражения в 1812 году. Поэтому реликвию считают покровительницей нашей страны.