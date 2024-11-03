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Стартапы могут получить гарантии по кредитам на льготных условиях

Новости
Гарантийный фонд Саратовской области предоставляет начинающим предпринимателям гарантии по кредитам на льготных условиях.





Стартапы часто сталкиваются с ситуацией, когда отсутствует залог или его недостаточно. В таком случае для получения льготного кредита или займа в нужном объеме и выхода на самоокупаемость в установленные сроки, предпринимателям иногда требуется поручительство третьих лиц. Таким третьим лицом может выступать Гарантийный фонд, который действует в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

В текущем году стартапы (субъекты МСП, с даты регистрации которых прошло менее 12 месяцев) получили поручительства на сумму 1,2 млн рублей, что позволило привлечь заемные средства банков в общей сумме 4,9 млн рублей.

Для начинающих предпринимателей в Гарантийном фонде области предусмотрена сниженная ставка вознаграждения в размере 0,25% годовых от суммы поручительства. Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита (займа).

Подробную информацию о мерах поддержки, оказываемых фондом, можно узнать на сайте организации (www.saratovgarantfond.ru), а также по тел: (8452) 75-34-15.