Делегация области принимает участие во Всероссийском форуме «Народы России»

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Делегация Саратовской области принимает участие в работе V Всероссийского форума «Народы России», который проходит в Москве 1-2 ноября 2024 года. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам национальностей.Традиционно форум проводится накануне Дня народного единства и является основной площадкой для обсуждения вопросов реализации государственной национальной политики.Делегацию Саратовской области, в которую вошли руководители национально-культурных организаций, представители научного и экспертного сообщества, члены Общественной палаты региона, возглавила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.Наталья Трошина приняла участие во Всероссийском совещании с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам реализации государственной национальной политики. Также была организована работа тематических секций, включающих в себя обсуждение вопросов языковой политики, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, информационного обеспечения и современных вызовов в сфере государственной национальной политики.«В контексте современных стратегических приоритетов меняется российское общество, меняются подходы к государственной национальной политике, направлениям и инструментам ее реализации. Поэтому на площадке форума очень важно с коллегами из ФАДН, российских регионов, федеральными экспертами обсудить перспективные траектории развития этноконфессиональной сферы, миграционной политики. Большого внимания требуют вопросы поддержки традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Эту работу необходимо усилить и комплексно вписать в реализацию государственной национальной политики. Поэтому и мне, и представителям гражданского сектора области очень важно и полезно на площадках Форума поучаствовать в обсуждениях этих и других вопросов, познакомиться с современными практиками работы по укреплению общегражданской идентичности, сохранения и развития этнокультурного потенциала народов России, профилактики терроризма и экстремизма, поделиться нашим региональным опытом», - отметила Наталья Трошина.Заместитель председателя Общественной палаты области Юлия Михайлова отметила: «Первый день форума прошел очень продуктивно. Посетила три сессии, посвященные различным темам. В частности, поучаствовала в работе секции, в рамках которой обсуждались вопросы профилактики экстремизма и идеологии терроризма. Было очень полезно познакомиться с региональными практиками по данному вопросу. Главный стратегический курс работы в этом направлении – укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, выбран совершенно верно. И, конечно же, жизненно необходимо системно работать над созданием безопасной информационной среды для детей и подростков. Молодежь – категория наиболее уязвимая, требующая повышенного внимания».Также на площадке форума прошло открытие выставки «СВОи Герои». Выставка объединила художников, героев специальной военной операции, семьи военнослужащих, общественных деятелей и простых россиян. Художники создали больше 40 портретов участников специальной операции, и это только первый этап нового проекта, инициированного Общественным советом Федерального агентства по делам национальностей.