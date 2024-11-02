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4 ноября саратовцев ждут крестный ход, флешмоб и Фестиваль народных культур

Новости
4 ноября саратовцев ждут крестный ход, флешмоб и Фестиваль народных культур


4 ноября в Саратове пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

В этот день в честь Казанской иконы Божией Матери в Саратове пройдет традиционный крестный ход. Начало богослужения в 9.00. По окончании (10.30-11.00) начнется крестный ход. Со списком Казанского образа Пресвятой Богородицы верующие проследуют от Казанского храма иконы Божией Матери (ул. Чернышевского, д.2«А») по улице Чернышевского до Свято-Троицкого кафедрального собора (ул. Московская, д.6), в 12.00 возле Троицкого собора будет совершен праздничный молебен.

В 14.00 запланирован патриотический флешмоб - будет развернут 60-метровый триколор по ул. Волжской от пересечения с ул. Октябрьской до сада «Липки».

В 15.00 на пл. им. Сергея Рахманинова (пр. Столыпина, д.1) состоится Фестиваль народных культур. В программе - выступления исполнителей и творческих коллективов области.