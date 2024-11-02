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«Сильна Россия, когда она едина»: в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню народного единства

Новости
«Сильна Россия, когда она едина»: в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню народного единства


4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства. По традиции социозащитные учреждения области проводят мероприятия, присоединяясь к общему торжеству.

Познавательно-творческая беседа «Наша сила в единстве народа» прошла для проживающих и сотрудников Балаковского дома-интерната. Участники вспомнили о том, как велика и красива наша Родина, как богата событиями её история, а также закрепили свои знания о государственных символах.

Тематическая фотосессия «В дружбе народов – сила России!» прошла в Хватовском доме-интернате. Жители учреждения с удовольствием сделали яркие фото в национальных костюмах и праздничных декорациях. Кроме того, танцевальный коллектив интерната принял участие в тематическом флешмобе на музыкальную композицию «Матушка Земля» и записал видео своего номера.

Обучающиеся Саратовского комплекс-интерната профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ посетили книжную выставку «От ратной славы – к единству народа». «История России учит нас, что порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. Сильна Россия только тогда, когда она едина», - обратила внимание в беседе сотрудник библиотеки.

В Лысогорском комплексном центре социального обслуживания населения прошел цикл мероприятий «Родина – это мы!». Сотрудники учреждения совместно с работниками культуры провели патриотические мероприятия «Народов много – Родина одна», целью которых было знакомство с народными песнями, обычаями, традициями и блюдами разных национальностей. Кроме того, участники создали своё «Дерево Дружбы» в виде ладошек в цветах триколора.

«Сильна Россия, когда она едина»: в социозащитных учреждениях области проходят мероприятия ко Дню народного единства

«Мы верим, что дружба между народами будет крепнуть, и нас ждет светлое будущее. Во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее», - уверены сотрудники Лысогорского центра соцобслуживания.

Исторический квиз «Мы народ, и мы едины!» прошел для ребят, посещающих Петровский центр социального обслуживания. Дети узнали историю возникновения праздника, посмотрели познавательный ролик о государственных символах и ответили на вопросы видео-викторины.

А викторину для школьников «Наша Родина – Россия» провели специалисты центра соцобслуживания Новобурасского района совместно с педагогами школы №2. Ребята поучаствовали в интеллектуальной игре на знание истории страны. Разделившись на команды, школьники не только отвечали на вопросы, но и выполняли творческие задания.