«Россия – наша мощь и сила»

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Выставку с таким названием организовали в областной научной универсальной библиотеке в преддверии Дня народного единства. На ней представлены книги и периодические издания, рассказывающие о важных событиях в истории России.Виртуальная выставка «У истоков российской государственности» основана на коллекции с таким же названием из фондов Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. На ней будут представлены материалы, посвящённые образованию и развитию Российского государства.7 ноября в 10:00 Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина организует познавательный час «История Дня народного единства — в материалах Президентской библиотеки» для читателей и сотрудников муниципальных библиотек области. Встреча пройдёт в формате видеоконференции.Вход на все мероприятия свободный.