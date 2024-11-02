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Иностранные студенты путешествуют по Саратовскому краю, изучают его культуру и обычаи

Новости
Иностранные студенты путешествуют по Саратовскому краю, изучают его культуру и обычаи


В рамках мероприятий по социокультурной адаптации для иностранных студентов, обучающихся в г. Саратове, регулярно проводятся экскурсии, чтобы познакомить их с культурой, историей и повседневной жизнью региона.

В сентябре - октябре текущего года иностранные студенты посетили ключевые достопримечательности города, включая проспект им. П. Столыпина, музей А.Н. Радищева, консерваторию им. Л.В. Собинова, парк Победы и многие другие знаковые места.

«Такие мероприятия очень важны для нас. Мы студенты России и, например, в сердце у меня сейчас Саратов! Саратов тоже мой дом в настоящее время! Мы благодарим за то, что вы делаете для нас! » – поделился студент СГУ Заго Херман Эврард из Кот Д'Ивуар.

В рамках реализации проекта «Путешествия по Саратовскому краю» китайские студенты побывали в Вольске и посетили музей краеведения, картинную галерею, Свято-Троицкий кафедральный собор. Была проведена экскурсия по центральной площади города и в городском парке.

В рамках проекта «Великая Степь Большого Карамана» студенты из Судана, Марокко, Тонго, Германии и России ПИУ РАНХиГС и Вавиловского университета побывали в с. Степное Советского района. Для них прочитали лекцию и провели мастер-класс по выпечке.

Ибрахим Хасан Хоссаин Абдалла слушатель подготовительно отделения Вавиловского университета: «Мы побывали в селе Степное, там красивая природа. Очень важно, что мы смогли приобщиться к русской культуре. Нам рассказали о традиции хлебопечения в России, а потом научили печь булочки по старинному русскому рецепту. Это было очень запоминающееся событие!».

Иностранные студенты путешествуют по Саратовскому краю, изучают его культуру и обычаи

Большую работу в сфере социальной и культурной адаптации иностранных студентов проводят общественные организации. Так, Научно-практический центр «Общественная дипломатия» реализует проект «Приглашение в Саратов». В его рамках состоялись экскурсии «Храмы Саратова: увидеть неувиденное...».

«Саратов – крупный образовательный центр, в котором учатся и осваивают специальность, в том числе иностранные граждане. Для нас важно сформировать комфортные условия проживания на период обучения для иностранных студентов, познакомить их с правилами и традициями нашего общества, историей и культурным потенциалом региона. Это комплексная задача, в решении которой задействованы и органы власти, и администрации вузов и общественный сектор в лице молодежных, патриотических, религиозных, национально-культурных организаций Единый план адаптационных мероприятий для иностранных студентов позволит системно и последовательно заниматься этим важным вопросом, облегчит им процесс знакомства с новой социальной средой, городом и коммуникацию со сверстниками», - подчеркнула министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина.

Иностранные студенты путешествуют по Саратовскому краю, изучают его культуру и обычаи