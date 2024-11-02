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В 66 многоквартирных домах области изменились способы управления

Новости
С сегодняшнего дня в реестре лицензий Саратовской области произошли изменения в отношении 66 многоквартирных домов. Напомним, что датой начала управления многоквартирным домом управляющей организацией считается первое число календарного месяца, следующего за датой решения инспекции о внесении изменений в реестр лицензий.



«Основаниями для включения 40 домов в реестр лицензий являлись решения общих собраний собственников об изменении способов управления. Еще 26 домов из реестра лицензий были исключены по причине выбора собственниками непосредственного способа управления, расторжения договоров управления и процесса ликвидации организации», - сообщила и.о. начальника жилищной инспекции Юлия Абрамова.

Так, на данный момент все многоквартирные дома, находящиеся ранее в управлении МУП «ИРЦ», исключены из реестра лицензий ввиду процедуры ликвидации предприятия. Однако в порядке ст. 200 Жилищного кодекса организация продолжит содержать общее имущество домов до момента реализации нового способа управления. Рекомендуем жителям провести общие собрания и определиться с новыми управляющими организациями или с иными способами управления.

С актуальным реестром лицензий можно ознакомиться на сайте ГИС ЖКХ. (https://dom.gosuslugi.ru/#!/rls-public/licenses)