Команда Областного реабилитационного центра продолжает помогать семьям в районах области

просмотров: 49

Главная цель проекта – сделать доступнее раннюю реабилитационную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах Саратовской области. Помощь оказывается по месту жительства семей благодаря выездам междисциплинарной команды в районные центры.Специалисты проводят консультационные встречи и разрабатывают индивидуальные программы реабилитации для семей с детьми. Кроме того, родителям оказывается большая информационная поддержка в вопросах развития и воспитания детей, что в свою очередь улучшает качество жизни семей.Так, на выезде в Лысогорский район на площадке местного центра соцобслуживания специалисты встретились с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями от рождения до 3 лет. Для каждого ребенка была разработана индивидуальная программа ранней помощи. А родители узнали о способах создания развивающей среды и получили рекомендации по развитию ребенка в домашних условиях.Проект предусматривает также формат онлайн-встреч с родителями. На занятии онлайн-школы «Азбука» приглашенные специалисты автономной некоммерческой организации «С первых дней» рассказали родителям о работе эрготерапевта, который может помочь восстановить социальные, бытовые, функциональные и двигательные навыки у детей с ограниченными возможностями здоровья.На конкретных примерах участникам продемонстрировали, как можно использовать чек-лист «Нужна ли помощь эрготерапевта» для выявления функциональных навыков у ребенка, требующих внимания.«Служба «Домашний консультант» не только расширяет границы оказания профессиональной помощи детям с инвалидностью, но и, в первую очередь, помогает поддержать родителей, дать им необходимые знания и инструменты для развития своих детей. Это очень важно, чтобы семьи не оставались один на один со своими трудностями, а могли получить всю необходимую практическую и психологическую помощь даже в самых отдаленных уголках нашей области», – отмечают специалисты центра.