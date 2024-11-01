В Саратове стартует обучающая программа для женщин-предпринимателей
С 5 ноября Центр «Мой бизнес» области запускает программу для женщин-предпринимателей «Женский бизнес».
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
Программа «Женский бизнес» - это цикл живых лекций, вебинаров и онлайн-уроков, которые будут проводить активные и целеустремленные женщины, эксперты своего дела. Они поделятся с участницами своими знаниями и секретами, вдохновят на создание собственной истории успеха.
Цель программы – дать участницам набор необходимых инструментов для открытия и развития собственного бизнеса.
Принять участие могут действующие женщины-предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело.
В рамках программы участницы:
• проанализируют маркетинговую стратегию бизнеса;
• наметят точки роста для своего проекта;
• сформируют личный бренд;
• узнают, как позиционировать себя на рынке;
• научатся управлять продажами, самостоятельно настраивать бизнес-процессы и контролировать финансы;
• будут развивать навыки ведения эффективных переговоров;
• узнают, как успешно совмещать семью и бизнес.
Обучение будет проводиться с 5 по 19 ноября. По окончании обучающей программы участницы получат чек-листы и материалы от спикеров, сертификат о прохождении образовательного курса и 2-месячный доступ к записям онлайн-лекций.
Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено.
Регистрация доступна по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/64/women-business?utm_source=anons&clckid=09c0248f