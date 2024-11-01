В Саратове стартует обучающая программа для женщин-предпринимателей

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С 5 ноября Центр «Мой бизнес» области запускает программу для женщин-предпринимателей «Женский бизнес».Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Программа «Женский бизнес» - это цикл живых лекций, вебинаров и онлайн-уроков, которые будут проводить активные и целеустремленные женщины, эксперты своего дела. Они поделятся с участницами своими знаниями и секретами, вдохновят на создание собственной истории успеха.Цель программы – дать участницам набор необходимых инструментов для открытия и развития собственного бизнеса.Принять участие могут действующие женщины-предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело.В рамках программы участницы:• проанализируют маркетинговую стратегию бизнеса;• наметят точки роста для своего проекта;• сформируют личный бренд;• узнают, как позиционировать себя на рынке;• научатся управлять продажами, самостоятельно настраивать бизнес-процессы и контролировать финансы;• будут развивать навыки ведения эффективных переговоров;• узнают, как успешно совмещать семью и бизнес.Обучение будет проводиться с 5 по 19 ноября. По окончании обучающей программы участницы получат чек-листы и материалы от спикеров, сертификат о прохождении образовательного курса и 2-месячный доступ к записям онлайн-лекций.Участие в программе бесплатное. Количество мест ограничено.Регистрация доступна по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/64/women-business?utm_source=anons&clckid=09c0248f