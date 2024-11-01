Сегодня на Кумысной поляне открылся отреставрированный родник «Господь и самарянка»

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Источник расположен на правом крыле урочища Корольков сад вблизи улицы 11-я Нагорная в Саратове и свое название получил в честь фрески, изображенной на его подпорной стенке, изображающей библейский сюжет встречи Господа и жительницы Самарии у колодца.За прошедшие годы вода в роднике иссякла, забился каптаж, мемориал подвергся частичному разрушению. В этом году было принято решение его восстановить. Ранее над источником поработал скульптор, обновивший свою авторскую фреску. Студенты Вавиловского университета взяли шефство над родником.«Сегодня здесь мы видим восстановленный мемориал с возведенной подпорной стенкой с двух сторон. У источника положили тротуарную плитку и установили лавочки. Скульптор обновил фреску, эковолонтеры прочистили каптаж, рабочие отреставрировали родник. Сейчас поток воды восстановлен. Спасибо всем большое! Уверен, что это место войдет в число любимых у горожан для отдыха и прогулок», - сказал министр Константин Доронин.Эковолонтер Сергей Родионов и скульптор Валентин Белозеров получили благодарность от регионального министерства за активную работу по обустройству родника.Летом этого года источник проверил Роспотребнадзор по Саратовской области и выяснил, что вода соответствует санитарным нормам. Результаты этих исследований представлены на табличке, установленной у родника.