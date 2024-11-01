На территории сада в Марксовском районе будут развивать экотуризм

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Индивидуальный предприниматель Алексей Штанов, занимающийся выращиванием плодовых и ягодных культур, готов развивать на территории своего хозяйства экологический туризм и планирует построить четыре домика для отдыха и рыбалки. Реализация проекта намечена на 2025-2027 гг., в настоящее время идет проектирование. Уже в следующем году инвестор намерен принять участие в отборе на получение грантовой поддержки.Помимо этого, в 2024 году стартовало строительство глэмпинга «ИлГаВолга». Как сообщает администрация Марксовского муниципального района, уже возведено несколько купольных домов с панорамным остеклением и видом на Волгу, выполняются строительно-монтажные работы, прокладываются инженерные коммуникации. Началось строительство бассейна, бани и ресторана. Объем инвестиций составляет 82 млн рублей, будут созданы новые рабочие места.«Инвесторам, реализующим туристические проекты на территории региона, доступна широкая система преференций – предоставление земельного участка в аренду по упрощенной процедуре, снижение региональной ставки налога на прибыль и ставки налога на имущество, а также предоставляются субсидии и льготные кредиты», - отметила замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.Проконсультироваться по вопросам получения мер поддержки проектов туристической отрасли можно в Корпорации развития Саратовской области, а также обратившись через Платформу обратной связи.