В научной библиотеке студентам рассказали об истоках празднования Дня народного единства

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В преддверии Дня народного единства в Областной универсальной научной библиотеке прошла историко-патриотическая программа «Мы силой единой сильны».Ведущая рассказала о том, как после смерти Ивана Грозного Российское царство оказалось на грани краха и спасения от иностранных интервентов благодаря народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.Кадры из фильма «Минин и Пожарский» (1939) напомнили о героизме предков и помогли осознать важность Дня народного единства, учреждённого в 2005 году.Традиции объединения государства, заложенные в XVII веке, продолжаются и в современном мире. В Саратовской губернии мирно сосуществуют представители более 160 национальностей, каждая из которых бережно хранит свой язык, культуру, традиции и обычаи.Студенты активно участвовали в викторине на знание символов российской культуры.