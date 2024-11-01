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В научной библиотеке студентам рассказали об истоках празднования Дня народного единства
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В научной библиотеке студентам рассказали об истоках празднования Дня народного единства

Новости
В научной библиотеке студентам рассказали об истоках празднования Дня народного единства


В преддверии Дня народного единства в Областной универсальной научной библиотеке прошла историко-патриотическая программа «Мы силой единой сильны».

Ведущая рассказала о том, как после смерти Ивана Грозного Российское царство оказалось на грани краха и спасения от иностранных интервентов благодаря народному ополчению под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Кадры из фильма «Минин и Пожарский» (1939) напомнили о героизме предков и помогли осознать важность Дня народного единства, учреждённого в 2005 году.

Традиции объединения государства, заложенные в XVII веке, продолжаются и в современном мире. В Саратовской губернии мирно сосуществуют представители более 160 национальностей, каждая из которых бережно хранит свой язык, культуру, традиции и обычаи.

Студенты активно участвовали в викторине на знание символов российской культуры.