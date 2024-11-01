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В Саратове открылась осенняя школа для 100 молодых учителей

Новости
В Саратове открылась осенняя школа для 100 молодых учителей


30 октября в региональном центре «Галактика 64» открылась осенняя школа «Молодой учитель в условиях стандартизации и индивидуализации образования», которая собрала 100 молодых педагогов.

«Сегодня мечта Саратовского университета сбывается – мы долгое время думали о том, как продолжить взаимодействие с нашими выпускниками. Считаю, что наш контакт не должен ограничиваться четырьмя годами вашего обучения. Конечно, этого времени достаточно, чтобы обучить вас методике преподавания в школе, дать необходимые знания. Однако настоящим учителем стать гораздо сложнее, чем освоить вузовскую программу. На осенней школе мы рассчитываем на ваш профессиональный рост»,- рассказал ректор СГУ Алексей Чумаченко.

Саратовский университет по программе «Приоритет 2030» реализует ряд научных и социально значимых инициатив. Среди них – стратегический проект «Учитель в образовательной парадигме». Благодаря федеральной поддержке СГУ проводит мероприятия, направленные на развитие педагогического сообщества региона.

В рамках осенней школы в течение трёх дней участники будут совершенствовать свои профессиональные навыки на лекциях, дискуссиях, мастер-классах по актуальным темам педагогики. На первом занятии молодые педагоги говорили о том, на какие психологические установки должен настраиваться молодой учитель и как он должен позиционировать себя в школе. Продолжился интенсив мастер-классом «Олимпиада в школе как ресурс учителя».

«Открытие осенней школы – значимое событие в жизни нашего региона. Существенно расширилась география участников – к нам приехали порядка 100 молодых педагогов из всех муниципальных районов. Первые годы работы в профессии самые сложные, именно поэтому для региональной образовательной системы важно сотрудничество с Саратовским университетом в вопросах подготовки кадров и помощи в сопровождении молодых педагогов. Системе образования региона нужны творческие перспективные люди. Считаю, что трёхдневный интенсив поможет развить ваш потенциал. Надеемся на вашу обратную связь»,- отметил и.о. заместителя министра образования области Никита Вдовин.

Сегодня для участников школы запланирована серия лекций об альтернативных методах обучения, создании творческой личностно-развивающей образовательной среды на примере гимназии №7. Пройдут практикум о нейросетях в работе учителя и дискуссия о формах презентации педагога в интернете. Вечером состоится встреча с победителем всероссийского конкурса «Учитель года – 2023», выпускником СГУ Олегом Янковским.